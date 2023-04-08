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今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Xperia 10 IV(SoftBank)」浮上、GoogleのTOP2独占崩れる　2023/4/9

実売データ

2023/04/08 09:00

　「BCNランキング」2023年3月27日から4月2日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 6a(au)（Google

2位　Xperia 10 IV（ソニー

3位　Reno7 AOPPO

4位　Pixel 6a(Softbank)（Google）

5位　arrows We FCG01（FCNT）

6位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

7位　Pixel 7(au)（Google）

8位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

9位　Reno7 A(Y!mobile)（OPPO）

10位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
 
Xperia 10 IV

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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