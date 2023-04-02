今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 13」が20週連続首位　2023/4/2

「BCNランキング」2023年3月20日から26日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 arrows We（FCNT）
7位 iPhone 14 Pro（アップル）
8位 Pixel 7（Google）
9位 AQUOS wish2（シャープ）
10位 Xperia Ace III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 arrows We（FCNT）
7位 iPhone 14 Pro（アップル）
8位 Pixel 7（Google）
9位 AQUOS wish2（シャープ）
10位 Xperia Ace III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。