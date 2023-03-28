今売れてるホームシアターシステムTOP10、DENONとソニーの首位争い続く 2023/3/28
実売データ
2023/03/28 07:30
「BCNランキング」2023年2023年3月13日から19日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
3位 TS6100（TCL Corporation）
4位 Bose TV Speaker（BOSE）
5位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
7位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
8位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
9位 Smart Soundbar 900 Black（BOSE）
10位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
3位 TS6100（TCL Corporation）
4位 Bose TV Speaker（BOSE）
5位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
7位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
8位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
9位 Smart Soundbar 900 Black（BOSE）
10位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。