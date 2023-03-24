今売れてる骨伝導イヤホン、オーム電機「AudioComm」がTOP10入り　2023/3/24

実売データ

2023/03/24 12:30

　「BCNランキング」2023年2023年3月13日から19日の日次集計データによると、骨伝導イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）

2位　OPENMOVE Slate Grey（Shokz）

3位　OPENRUN PRO Black（Shokz）

4位　OPENCOMM Black（Shokz）

5位　ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ

6位　OPENMOVE Elevation Blue（Shokz）

7位　PEACE SS-1 Black（BoCo）

8位　OPENCOMM UC（Shokz）

9位　OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）

10位 AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）
 
HP-BC100N

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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