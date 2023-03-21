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今売れてるホームシアターシステムTOP10、DENONのDolby Atmos対応サウンドバーが首位　2023/3/21

実売データ

2023/03/21 07:30

　「BCNランキング」2023年3月6日から12日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

3位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

4位　Bose TV Speaker（BOSE）

5位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

6位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

7位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

8位　Smart Soundbar 900 Black（BOSE

9位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

10位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
 
DHT-S217(K)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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