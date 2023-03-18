今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、Google「Pixel 7」が12週ぶりTOP5入り　2023/3/18

実売データ

2023/03/18 09:00

　「BCNランキング」2023年3月6日から12日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Reno7 AOPPO

2位　Pixel 6a(au)（Google

3位　Pixel 6a(Softbank)（Google）

4位　Xperia 10 IV（ソニー

5位　Pixel 7(au)（Google）

6位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

7位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

8位　Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）

9位　arrows We FCG01（FCNT）

10位 Xperia Ace III SOG08（ソニー）
 
Pixel 7

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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