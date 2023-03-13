今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、BOSEがアップルを追う　2023/3/13

実売データ

2023/03/13 17:30

　「BCNランキング」2023年2月27日から3月5日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）

4位　AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）

5位　AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）

6位　QuietComfort Earbuds II Soapstone（BOSE

7位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド

8位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー

9位　LinkBuds S アースブルー
WF-LS900N(L)（ソニー）

10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
 
QuietComfort Earbuds II Triple Black

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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