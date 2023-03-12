23年2月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro(第2世代)」が3か月連続首位 2023/3/12
実売データ
2023/03/12 12:00
「BCNランキング」2023年2月1日から2月28日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
5位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
9位 Soundcore Liberty 4 ミッドナイトブラック
A3953N11（Anker）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
5位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
9位 Soundcore Liberty 4 ミッドナイトブラック
A3953N11（Anker）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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