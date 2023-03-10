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23年2月に売れたAndroidスマートフォンTOP10、OPPO「Reno7 A」とGoogle「Pixel 6a」が首位争い　2023/3/10

実売データ

2023/03/10 12:30

　「BCNランキング」2023年2月1日から2月28日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 6a(au)（Google

2位　Reno7 AOPPO

3位　Pixel 6a(Softbank)（Google）

4位　Xperia 10 IV（ソニー

5位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

6位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

7位　arrows We FCG01（FCNT）

8位　Pixel 7(au)（Google）

9位　かんたんスマホ2+
A201KC（京セラ

10位 arrows We F-51B（FCNT）
 
Reno7 A

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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