23年2月に売れたAndroidスマートフォンTOP10、OPPO「Reno7 A」とGoogle「Pixel 6a」が首位争い 2023/3/10
「BCNランキング」2023年2月1日から2月28日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Reno7 A（OPPO）
3位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
4位 Xperia 10 IV（ソニー）
5位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
6位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
7位 arrows We FCG01（FCNT）
8位 Pixel 7(au)（Google）
9位 かんたんスマホ2+
A201KC（京セラ）
10位 arrows We F-51B（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Reno7 A（OPPO）
3位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
4位 Xperia 10 IV（ソニー）
5位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
6位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
7位 arrows We FCG01（FCNT）
8位 Pixel 7(au)（Google）
9位 かんたんスマホ2+
A201KC（京セラ）
10位 arrows We F-51B（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。