今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクール「K295GP」が人気　2023/3/7

実売データ

2023/03/07 12:00

　「BCNランキング」2023年2月20日から26日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

3位　無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー

4位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）

5位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）

6位　抗菌 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TKBK（エレコム

7位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

8位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

9位　Wireless Keyboard K275（ロジクール）

10位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE（ロジクール）
 
K295GP

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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