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今売れてる内蔵SSD TOP10、マイクロンの「Crucial」シリーズがワン・ツーフィニッシュ　2023/3/6

実売データ

2023/03/06 12:00

　「BCNランキング」2023年2月20日から26日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）

3位　WD Blue SA510 SATA SSD 1TB
WDS100T3B0A（WesternDigital

4位　SSD 980 PRO with Heatsink 2TB
MZ-V8P2T0C（SAMSUNG

5位　WD Blue SA510 SATA SSD 500GB
WDS500G3B0A（WesternDigital）

6位　Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）

7位　WD_BLACK SN770 NVMe 1TB
WDS100T3X0E（WesternDigital）

8位　WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）

9位　Crucial P3 1TB
CT1000P3SSD8（Micron Technology）

10位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
 
Crucial MX500 SSD

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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