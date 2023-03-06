今売れてる内蔵SSD TOP10、マイクロンの「Crucial」シリーズがワン・ツーフィニッシュ　2023/3/6

「BCNランキング」2023年2月20日から26日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 WD Blue SA510 SATA SSD 1TB
WDS100T3B0A（WesternDigital）
4位 SSD 980 PRO with Heatsink 2TB
MZ-V8P2T0C（SAMSUNG）
5位 WD Blue SA510 SATA SSD 500GB
WDS500G3B0A（WesternDigital）
6位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
7位 WD_BLACK SN770 NVMe 1TB
WDS100T3X0E（WesternDigital）
8位 WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）
9位 Crucial P3 1TB
CT1000P3SSD8（Micron Technology）
10位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 WD Blue SA510 SATA SSD 1TB
WDS100T3B0A（WesternDigital）
4位 SSD 980 PRO with Heatsink 2TB
MZ-V8P2T0C（SAMSUNG）
5位 WD Blue SA510 SATA SSD 500GB
WDS500G3B0A（WesternDigital）
6位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
7位 WD_BLACK SN770 NVMe 1TB
WDS100T3X0E（WesternDigital）
8位 WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）
9位 Crucial P3 1TB
CT1000P3SSD8（Micron Technology）
10位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。