今売れてる骨伝導イヤホンTOP10、ナガオカの「ActiBone」がTOP10入り 2023/2/24
実売データ
2023/02/24 12:30
「BCNランキング」2023年2月13日から19日の日次集計データによると、骨伝導イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 OPENCOMM Black（Shokz）
2位 OPENRUN PRO Black（Shokz）
3位 OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）
4位 OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
5位 ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ）
6位 OPENRUN PRO Blue（Shokz）
7位 AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）
8位 OPENRUN PRO Beige（Shokz）
9位 OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）
10位 骨伝導イヤホン「ActiBone」
M305BONEBK（ナガオカトレーディング）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 OPENCOMM Black（Shokz）
2位 OPENRUN PRO Black（Shokz）
3位 OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）
4位 OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
5位 ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ）
6位 OPENRUN PRO Blue（Shokz）
7位 AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）
8位 OPENRUN PRO Beige（Shokz）
9位 OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）
10位 骨伝導イヤホン「ActiBone」
M305BONEBK（ナガオカトレーディング）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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