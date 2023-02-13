今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、AirPodsシリーズのTOP4独占続く 2023/2/13
実売データ
2023/02/13 17:30
「BCNランキング」2023年1月30日から2月5日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
5位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
9位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
5位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
9位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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