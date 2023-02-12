23年1月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー「WF-1000XM4(B)」が「AirPods」のTOP3独占を阻止 2023/2/12
実売データ
2023/02/12 12:00
2023年1月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が2か月連続で首位を獲得した。3位にはソニー「WF-1000XM4(B)」がランクイン。22年7月以来6か月ぶりでTOP3に食い込み、アップルのTOP3独占を阻止した。9位はAnker「Soundcore Life Note E ブラック」。21年11月発売の機種ながら、年始に販売台数を大きく伸ばし、初のTOP10入りを果たした。
「BCNランキング」2023年1月1日から31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 Soundcore Life Note E ブラック
A3943N11（Anker）
10位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
「BCNランキング」2023年1月1日から31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 Soundcore Life Note E ブラック
A3943N11（Anker）
10位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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