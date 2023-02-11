今売れてるデスクトップPC TOP10、新型Mac miniが初首位　2023/2/11

実売データ

2023/02/11 17:30

　2023年1月30日週のデスクトップPC売れ筋ランキングは、アップルMac mini Apple M2(256GB)」が首位を獲得した。「M2」チップを搭載した2月3日発売の新モデルだ。Mac miniの新モデルは512GB版も4位に登場。「M2 Pro」チップを搭載した上位モデル「Mac mini Apple M2 Pro」も3位にランクインした。新製品でアップルのメーカー別販売台数シェアは31.8％に増加。21年6月21日週以来、84週ぶりでメーカー別首位に立った。

　「BCNランキング」2023年1月30日から2月5日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Mac mini Apple M2
MMFJ3J/Aアップル

2位　LAVIE A23
A2335/DAB（NEC

3位　Mac mini Apple M2 Pro
MNH73J/A（アップル）

4位　Mac mini Apple M2
MMFK3J/A（アップル）

5位　LAVIE A27
A2797/DAB（NEC

6位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90F3B（富士通

7位　Minisforum TH80
TH80-16/512-W11Pro(11800H)（MINISFORUM）

8位　IdeaCentre AIO 370i
F0GH00CSJP（レノボ・ジャパン

9位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/CAW（NEC）

10位 Minisforum N40 Mini PC
N40-4/64-W10Pro(N4020)（MINISFORUM）
 
MMFJ3J/A

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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