今売れてるデスクトップPC TOP10、新型Mac miniが初首位　2023/2/11

2023年1月30日週のデスクトップPC売れ筋ランキングは、アップル「Mac mini Apple M2(256GB)」が首位を獲得した。「M2」チップを搭載した2月3日発売の新モデルだ。Mac miniの新モデルは512GB版も4位に登場。「M2 Pro」チップを搭載した上位モデル「Mac mini Apple M2 Pro」も3位にランクインした。新製品でアップルのメーカー別販売台数シェアは31.8％に増加。21年6月21日週以来、84週ぶりでメーカー別首位に立った。
「BCNランキング」2023年1月30日から2月5日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Mac mini Apple M2
MMFJ3J/A（アップル）
2位 LAVIE A23
A2335/DAB（NEC）
3位 Mac mini Apple M2 Pro
MNH73J/A（アップル）
4位 Mac mini Apple M2
MMFK3J/A（アップル）
5位 LAVIE A27
A2797/DAB（NEC）
6位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90F3B（富士通）
7位 Minisforum TH80
TH80-16/512-W11Pro(11800H)（MINISFORUM）
8位 IdeaCentre AIO 370i
F0GH00CSJP（レノボ・ジャパン）
9位 LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/CAW（NEC）
10位 Minisforum N40 Mini PC
N40-4/64-W10Pro(N4020)（MINISFORUM）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
「BCNランキング」2023年1月30日から2月5日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Mac mini Apple M2
MMFJ3J/A（アップル）
2位 LAVIE A23
A2335/DAB（NEC）
3位 Mac mini Apple M2 Pro
MNH73J/A（アップル）
4位 Mac mini Apple M2
MMFK3J/A（アップル）
5位 LAVIE A27
A2797/DAB（NEC）
6位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90F3B（富士通）
7位 Minisforum TH80
TH80-16/512-W11Pro(11800H)（MINISFORUM）
8位 IdeaCentre AIO 370i
F0GH00CSJP（レノボ・ジャパン）
9位 LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/CAW（NEC）
10位 Minisforum N40 Mini PC
N40-4/64-W10Pro(N4020)（MINISFORUM）
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