今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「PlayStation VR2」が予約分で2週連続首位　2023/2/11

実売データ

2023/02/11 09:00

　「BCNランキング」2023年1月30日から2月5日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

2位　Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）

3位　PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain 同梱版
CFIJ-17001（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

4位　PICO 4 128GB（Pico Technology）

5位　Nreal Air（Nreal）

6位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

7位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）

8位　Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）

9位　VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）

10位 スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）
 
PlayStation VR2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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