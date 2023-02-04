今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「PlayStation VR2」が予約分で初登場　2023/2/4

2023年1月23日週のVR・ARゴーグル売れ筋ランキングは、ソニー・インタラクティブエンタテイメント（SIE）の「PlayStation VR2」が初登場で首位を獲得した。発売は2月22日だが、1月26日に一般予約がスタート。予約分のみでトップシェアを飾った。2016年10月に発売した「PlayStation VR」から約6年ぶりの後継機だ。2位にはPlayStation VR2向けソフト「Horizon Call of the Mountain」が同梱したセットもランクイン。1位、2位を独占した。
SIE製品が1位になるのは2020年6月22日週以来135週ぶりだ。市場ではこれまでMeta Platformsの「Meta Quest」シリーズが他社製品を圧倒し、ほとんどの週で首位を獲得していた。
「BCNランキング」2023年1月23日から29日の日次集計データによると、VR・ARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain 同梱版
CFIJ-17001（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
3位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
4位 Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）
5位 Nreal Air（Nreal）
6位 PICO 4 128GB（Pico Technology）
7位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
8位 Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）
9位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）
10位 VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
SIE製品が1位になるのは2020年6月22日週以来135週ぶりだ。市場ではこれまでMeta Platformsの「Meta Quest」シリーズが他社製品を圧倒し、ほとんどの週で首位を獲得していた。
「BCNランキング」2023年1月23日から29日の日次集計データによると、VR・ARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain 同梱版
CFIJ-17001（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
3位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
4位 Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）
5位 Nreal Air（Nreal）
6位 PICO 4 128GB（Pico Technology）
7位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
8位 Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）
9位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）
10位 VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）
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