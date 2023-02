今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「PlayStation VR2」が予約分で初登場　2023/2/4

PlayStation VR2

2023年1月23日週の VR A Rゴーグル 売れ筋ランキング は、 ソニー ・インタラクティブエンタテイメント( SIE )の「PlayStation VR2」が初登場で首位を獲得した。発売は2月22日だが、1月26日に一般予約がスタート。予約分のみでトップシェアを飾った。2016年10月に発売した「PlayStation VR」から約6年ぶりの後継機だ。2位にはPlayStation VR2向けソフト「Horizon Call of the Mountain」が同梱したセットもランクイン。1位、2位を独占した。 SIE 製品が1位になるのは2020年6月22日週以来135週ぶりだ。市場ではこれまでMeta Platformsの「Meta Quest」シリーズが他社製品を圧倒し、ほとんどの週で首位を獲得していた。 BCN ランキング」2023年1月23日から29日の日次集計データによると、 VR A Rゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PlayStation VR2CFIJ-17000( ソニー ・インタラクティブエンタテインメント)2位 PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain 同梱版CFIJ-17001(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)3位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)VRG-M02RBK( エレコム 4位 Meta Quest 2 128GB(Meta Platforms)5位 Nreal Air(Nreal)6位 PICO 4 128GB(Pico Technology)7位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)VRG-XEHR01BK(エレコム)8位 Meta Quest 2 25 6G B(Meta Platforms)9位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)VRG-X02RBK(エレコム)10位 VRグラス(スタンダードタイプ)VRG-S01BK(エレコム)