今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「PlayStation VR2」が予約分で初登場　2023/2/4

実売データ

2023/02/04 12:00

　2023年1月23日週のVRARゴーグル売れ筋ランキングは、ソニー・インタラクティブエンタテイメント（SIE）の「PlayStation VR2」が初登場で首位を獲得した。発売は2月22日だが、1月26日に一般予約がスタート。予約分のみでトップシェアを飾った。2016年10月に発売した「PlayStation VR」から約6年ぶりの後継機だ。2位にはPlayStation VR2向けソフト「Horizon Call of the Mountain」が同梱したセットもランクイン。1位、2位を独占した。

　SIE製品が1位になるのは2020年6月22日週以来135週ぶりだ。市場ではこれまでMeta Platformsの「Meta Quest」シリーズが他社製品を圧倒し、ほとんどの週で首位を獲得していた。

　「BCNランキング」2023年1月23日から29日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

2位　PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain 同梱版
CFIJ-17001（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

3位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

4位　Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）

5位　Nreal Air（Nreal）

6位　PICO 4 128GB（Pico Technology）

7位　ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）

8位　Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）

9位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）

10位 VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）
 
PlayStation VR2

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