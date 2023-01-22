12月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro(第2世代)」が再び首位 2022/1/22
実売データ
2023/01/22 19:00
2022年12月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が2か月ぶりで首位を獲得した。2位には「AirPods with Charging Case」、3位には「AirPods(第3世代)」がランクイン。先月同様アップルがTOP3を独占した。7位にはBOSE「QuietComfort Earbuds Triple Black」がランクイン。20年10月発売の製品だが、年末商戦の影響により21年12月以来12か月ぶりでTOP10に返り咲いた。
「BCNランキング」2022年12月1日から31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）
8位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 LinkBuds S アースブルー
WF-LS900N(L)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
「BCNランキング」2022年12月1日から31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
6位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
7位 QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）
8位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 LinkBuds S アースブルー
WF-LS900N(L)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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