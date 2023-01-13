今売れてる骨伝導イヤホンTOP10、Shokzが7週連続で1位・2位独占 2023/1/13
実売データ
2023/01/13 12:30
「BCNランキング」2023年1月2日から1月8日の日次集計データによると、骨伝導イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
2位 OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）
3位 ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ）
4位 OPENRUN PRO Black（Shokz）
5位 HIDISC 骨伝導ヘッドホン
HD-BCEX4BK（磁気研究所）
6位 AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）
7位 OPENMOVE Alpine White（Shokz）
8位 OpenRun Grey
SKZ-EP-000004（Shokz）
9位 OPENCOMM Black（Shok）
10位 OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 OPENMOVE Slate Grey（Shokz）
2位 OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）
3位 ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ）
4位 OPENRUN PRO Black（Shokz）
5位 HIDISC 骨伝導ヘッドホン
HD-BCEX4BK（磁気研究所）
6位 AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）
7位 OPENMOVE Alpine White（Shokz）
8位 OpenRun Grey
SKZ-EP-000004（Shokz）
9位 OPENCOMM Black（Shok）
10位 OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。