今売れてる骨伝導イヤホンTOP10、Shokzが7週連続で1位・2位独占　2023/1/13

実売データ

2023/01/13 12:30

　「BCNランキング」2023年1月2日から1月8日の日次集計データによると、骨伝導イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　OPENMOVE Slate Grey（Shokz）

2位　OpenRun Black
SKZ-EP-000003（Shokz）

3位　ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック
ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ

4位　OPENRUN PRO Black（Shokz）

5位　HIDISC 骨伝導ヘッドホン
HD-BCEX4BK（磁気研究所）

6位　AudioComm 骨伝導イヤホン
HP-BC100N（オーム電機）

7位　OPENMOVE Alpine White（Shokz）

8位　OpenRun Grey
SKZ-EP-000004（Shokz）

9位　OPENCOMM Black（Shok）

10位 OpenRun Blue
SKZ-EP-000005（Shokz）
 
OPENMOVE Slate Grey

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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