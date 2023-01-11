今売れてる有機ELテレビTOP10、シャープ「4T-C55EQ1」がソニーを追う　2023/1/11

実売データ

2023/01/11 12:00

　「BCNランキング」2022年12月26日から2023年1月1日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー

2位　BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）

3位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ

4位　4K有機EL
4T-C48CQ1（シャープ）

5位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

6位　AQUOS OLED
4T-C55DQ2（シャープ）

7位　VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック

8位　BRAVIA XR
XRJ-65A80K（ソニー）

9位　AQUOS OLED
4T-C65DQ1（シャープ）

10位 REGZA
55X9900L（TVS REGZA）
 
4T-C55EQ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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