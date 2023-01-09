今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、BOSE「QuietComfort Earbuds II」が4位浮上 2023/1/9
実売データ
2023/01/09 12:00
「BCNランキング」2022年12月26日から2023年1月1日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
6位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 JBL Wave 100TWS Black
JBLW100TWSBLK（ハーマンインターナショナル）
10位 QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
6位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 JBL Wave 100TWS Black
JBLW100TWSBLK（ハーマンインターナショナル）
10位 QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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