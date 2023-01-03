2022年に売れたホームシアターシステムTOP10、ソニーとヤマハが接戦、デノンが続く 2022/1/3
実売データ
2023/01/03 12:00
2022年のホームシアターシステム売れ筋ランキングは、ソニー「HT-S100F」が首位を獲得。2位のヤマハ「SR-B20A」との接戦を制した。5位のディーアンドエムホールディングス「DHT-S217(K)」はTOP10内で唯一の22年発売モデル。週間ランキングでは頻繁に上位入りするなど好調に推移し、年間でもTOP5入りを果たした。
「BCNランキング」2022年1月1日から12月11日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
2位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
3位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
4位 DENON DTS Virtual：X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
5位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
6位 Bose TV Speaker（BOSE）
7位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
8位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
9位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
10位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
※本ランキングの集計期間は2022年1月1日～12月11日のため、実際の年間順位は変動している場合があります。
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
「BCNランキング」2022年1月1日から12月11日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
2位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
3位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
4位 DENON DTS Virtual：X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
5位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
6位 Bose TV Speaker（BOSE）
7位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
8位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
9位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
10位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
※本ランキングの集計期間は2022年1月1日～12月11日のため、実際の年間順位は変動している場合があります。
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