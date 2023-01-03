  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 2022年に売れたホームシアターシステムTOP10、ソニーとヤマハが接戦、デノンが続く　2022/1/3

2022年に売れたホームシアターシステムTOP10、ソニーとヤマハが接戦、デノンが続く　2022/1/3

実売データ

2023/01/03 12:00

　2022年のホームシアターシステム売れ筋ランキングは、ソニー「HT-S100F」が首位を獲得。2位のヤマハ「SR-B20A」との接戦を制した。5位のディーアンドエムホールディングス「DHT-S217(K)」はTOP10内で唯一の22年発売モデル。週間ランキングでは頻繁に上位入りするなど好調に推移し、年間でもTOP5入りを果たした。

　「BCNランキング」2022年1月1日から12月11日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

2位　サウンドバー
SR-B20Aヤマハ

3位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

4位　DENON DTS Virtual：X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

5位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）

6位　Bose TV Speaker（BOSE）

7位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

8位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

9位　JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル

10位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
 
HT-S100F

※本ランキングの集計期間は2022年1月1日～12月11日のため、実際の年間順位は変動している場合があります。

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 