今売れてる外付けSSD TOP10、バッファローのスティック型SSDが人気　2022/12/15

実売データ

2022/12/15 12:30

　「BCNランキング」2022年12月5日から12月11日までの日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー

2位　SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）

3位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

4位　SSD-PGU3/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー）

5位　SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）

6位　SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）

7位　Portable SSD T7 Shield 1TB
MU-PE1T0R-IT（SAMSUNG

8位　Crucial X6 Portable SSD 1TB
CT1000X6SSD9（Micron Technology

9位　SSD-PGU3C 1TB ブラック
SSD-PG1.0U3-BC（バッファロー）

10位 SSD-PGU3C 500GB ブラック
SSD-PG500U3-BC（バッファロー）
SSD-PUTA

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 