今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー「WF-1000XM4(B)」がTOP3返り咲き 2022/12/12
実売データ
2022/12/12 12:00
「BCNランキング」2022年11月28日から12月4日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
2位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 CX Plus SE True Wireless Black（Sennheiser）
7位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）
9位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
10位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
2位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 CX Plus SE True Wireless Black（Sennheiser）
7位 Beats Studio Buds ブラック
MJ4X3（Beats Electronics）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）
9位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
10位 Beats Studio Buds ホワイト
MJ4Y3（Beats Electronics）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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