11月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro(2021)」が再び首位獲得 2022/12/11
実売データ
2022/12/11 19:00
「BCNランキング」2022年11月1日から11月30日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年11月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(MLWK3J/A)」が3か月ぶりで首位を獲得した。2位には「AirPods Pro(第2世代)」、3位には「AirPods with Charging Case」がランクイン。アップルが再びTOP3を独占した。先月TOP10圏外だったソニー「WF-1000XM4(S)」は8位に浮上。2か月ぶりでTOP10に返り咲いた。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年11月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(MLWK3J/A)」が3か月ぶりで首位を獲得した。2位には「AirPods Pro(第2世代)」、3位には「AirPods with Charging Case」がランクイン。アップルが再びTOP3を独占した。先月TOP10圏外だったソニー「WF-1000XM4(S)」は8位に浮上。2か月ぶりでTOP10に返り咲いた。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
-
￥25,273Amazonで購入する
-
-
-