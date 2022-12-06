今売れてる双眼鏡TOP10、Kenkoの1位・2位独占続く 2022/12/6
実売データ
2022/12/06 12:00
「BCNランキング」2022年11月21日から11月27日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 8X21 DH II SG（ケンコー・トキナー）
3位 スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
4位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
5位 ACULON T02 10x21（ニコンビジョン）
6位 ACULON T02 8x21 ホワイト（ニコンビジョン）
7位 アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
8位 スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
9位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
10位 コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 8X21 DH II SG（ケンコー・トキナー）
3位 スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
4位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
5位 ACULON T02 10x21（ニコンビジョン）
6位 ACULON T02 8x21 ホワイト（ニコンビジョン）
7位 アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
8位 スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
9位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
10位 コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。