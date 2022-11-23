今売れてる有機ELテレビTOP10、パナソニックの55型VIERAが4位浮上　2022/11/23

「BCNランキング」2022年11月7日から11月13日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）
2位 REGZA
55X8900K（TVS REGZA）
3位 4K有機EL
4T-C48CQ1（シャープ）
4位 VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）
5位 BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）
6位 REGZA
48X8900K（TVS REGZA）
7位 BRAVIA
KJ-48A9S（ソニー）
8位 REGZA
55X9900L（TVS REGZA）
9位 BRAVIA XR
XRJ-65A80K（ソニー）
10位 VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）
2位 REGZA
55X8900K（TVS REGZA）
3位 4K有機EL
4T-C48CQ1（シャープ）
4位 VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）
5位 BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）
6位 REGZA
48X8900K（TVS REGZA）
7位 BRAVIA
KJ-48A9S（ソニー）
8位 REGZA
55X9900L（TVS REGZA）
9位 BRAVIA XR
XRJ-65A80K（ソニー）
10位 VIERA
TH-48LZ1800（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。