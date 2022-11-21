今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、BOSE新機種の新色が初TOP10入り　2022/11/21

実売データ

2022/11/21 12:00

　「BCNランキング」2022年11月7日から11月13日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル

2位　AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）

3位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

4位　AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）

5位　QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー

7位　QuietComfort Earbuds II Soapstone（BOSE

8位　AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）

9位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）

10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド
 
QuietComfort Earbuds II Soapstone

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 