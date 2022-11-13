10月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、BOSEがアップルのTOP3独占阻止、新機種が3位浮上 2022/11/13
実売データ
2022/11/13 19:00
「BCNランキング」2022年10月1日から10月31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年10月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が2か月連続で首位を獲得した。発売以来好調に推移しており週間ランキングでは首位を走り続けている。先月6位だったBOSEの新機種「QuietComfort Earbuds II Triple Black」は3ランクアップで3位に浮上。初のTOP3を果たした。アップル以外の製品がTOP3入りするのは、22年7月にソニー「WF-1000XM4(B)」が3位に入って以来3か月ぶり。今月新たにTOP10入りしたのは7位のアップル「AirPods(第3世代)(MPNY3J/A)」。6位にランクインしている「AirPods(第3世代)（MME73J/A）」からワイヤレス充電機能を省き、価格を1000円安くしたリニューアルモデルだ。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年10月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が2か月連続で首位を獲得した。発売以来好調に推移しており週間ランキングでは首位を走り続けている。先月6位だったBOSEの新機種「QuietComfort Earbuds II Triple Black」は3ランクアップで3位に浮上。初のTOP3を果たした。アップル以外の製品がTOP3入りするのは、22年7月にソニー「WF-1000XM4(B)」が3位に入って以来3か月ぶり。今月新たにTOP10入りしたのは7位のアップル「AirPods(第3世代)(MPNY3J/A)」。6位にランクインしている「AirPods(第3世代)（MME73J/A）」からワイヤレス充電機能を省き、価格を1000円安くしたリニューアルモデルだ。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。