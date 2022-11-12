今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Pixel 6a(au)」が9週連続首位 2022/11/12
「BCNランキング」2022年10月31日から11月6日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Reno5 A（OPPO）
3位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
6位 Pixel 7(au)（Google）
7位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
8位 Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）
9位 arrows We FCG01（FCNT）
10位 Reno7 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Reno5 A（OPPO）
3位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
6位 Pixel 7(au)（Google）
7位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
8位 Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）
9位 arrows We FCG01（FCNT）
10位 Reno7 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。