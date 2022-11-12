今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Pixel 6a(au)」が9週連続首位　2022/11/12

実売データ

2022/11/12 09:00

　「BCNランキング」2022年10月31日から11月6日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 6a(au)（Google

2位　Reno5 AOPPO

3位　Pixel 6a(Softbank)（Google）

4位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

5位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

6位　Pixel 7(au)（Google）

7位　Xperia Ace III SO-53C（ソニー

8位　Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）

9位　arrows We FCG01（FCNT）

10位 Reno7 A（OPPO）
 
Pixel 6a(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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