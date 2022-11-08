今売れてるホームシアターシステムTOP10、七色の光を放つゲーミングサウンドバーが初登場 2022/11/8
実売データ
2022/11/08 07:30
「BCNランキング」2022年10月24日から30日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
5位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
7位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
8位 Bose TV Speaker（BOSE）
9位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
10位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
10位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
5位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
7位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
8位 Bose TV Speaker（BOSE）
9位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
10位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
10位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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