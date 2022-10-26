今売れてる有機ELテレビTOP10、ソニーのBRAVIAが1位・2位独占　2022/10/26

「BCNランキング」2022年10月10日から10月16日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）
2位 BRAVIA
KJ-48A9S（ソニー）
3位 AQUOS OLED
4T-C55DQ1（シャープ）
4位 4K有機EL
4T-C48CQ1（シャープ）
5位 REGZA
55X8900K（TVS REGZA）
6位 AQUOS OLED
4T-C65DQ1（シャープ）
7位 VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）
8位 BRAVIA XR
XRJ-65A80K（ソニー）
9位 BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）
10位 REGZA
65X8900K（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）
2位 BRAVIA
KJ-48A9S（ソニー）
3位 AQUOS OLED
4T-C55DQ1（シャープ）
4位 4K有機EL
4T-C48CQ1（シャープ）
5位 REGZA
55X8900K（TVS REGZA）
6位 AQUOS OLED
4T-C65DQ1（シャープ）
7位 VIERA
TH-55LZ1800（パナソニック）
8位 BRAVIA XR
XRJ-65A80K（ソニー）
9位 BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）
10位 REGZA
65X8900K（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。