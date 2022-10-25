今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニーとDENONの首位争い続く　2022/10/25

実売データ

2022/10/25 07:30

　「BCNランキング」2022年10月10日から10月16日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

3位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

4位　DENON DTS Virtual:X & Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

5位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

6位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

7位　Bose TV Speaker（BOSE）

8位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

9位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

10位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
 
HT-X8500

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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