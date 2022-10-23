今売れてるスマートフォンTOP10、「Pixel 7」が初ランクイン　2022/10/23

「BCNランキング」2022年10月10日から10月16日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 iPhone 14 Pro（アップル）
5位 Pixel 6a（Google）
6位 Pixel 7（Google）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 Xperia 10 IV（ソニー）
9位 iPhone 12（アップル）
10位 AQUOS wish2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 iPhone 14 Pro（アップル）
5位 Pixel 6a（Google）
6位 Pixel 7（Google）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 Xperia 10 IV（ソニー）
9位 iPhone 12（アップル）
10位 AQUOS wish2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。