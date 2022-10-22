今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Pixel 7」初登場でGoogleがTOP4独占　2022/10/22

実売データ

2022/10/22 09:00

　「BCNランキング」2022年10月10日から10月16日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2022年10月10日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、GooglePixel 6a(au)」が首位を獲得した。Softbank版も含めると、Pixelシリーズの1位は2022年7月25日週から12週連続。発売以来、高い人気を維持している。さらに、今週は2位と3位に10月13日発売の新機種「Pixel 7」が初登場。GoogleがTOP4を独占した。

1位　Pixel 6a(au)（Google）

2位　Pixel 7(au)（Google）

3位　Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）

4位　Pixel 6a(Softbank)（Google）

5位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

6位　Xperia 10 IV（ソニー

7位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

8位　Xperia Ace III SO-53C（ソニー）

9位　arrows We F-51B（FCNT）

10位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE
 
Pixel 7

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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