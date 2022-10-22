今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Pixel 7」初登場でGoogleがTOP4独占 2022/10/22
「BCNランキング」2022年10月10日から10月16日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年10月10日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 6a(au)」が首位を獲得した。Softbank版も含めると、Pixelシリーズの1位は2022年7月25日週から12週連続。発売以来、高い人気を維持している。さらに、今週は2位と3位に10月13日発売の新機種「Pixel 7」が初登場。GoogleがTOP4を独占した。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Pixel 7(au)（Google）
3位 Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）
4位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
5位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
6位 Xperia 10 IV（ソニー）
7位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
8位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
9位 arrows We F-51B（FCNT）
10位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年10月10日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 6a(au)」が首位を獲得した。Softbank版も含めると、Pixelシリーズの1位は2022年7月25日週から12週連続。発売以来、高い人気を維持している。さらに、今週は2位と3位に10月13日発売の新機種「Pixel 7」が初登場。GoogleがTOP4を独占した。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Pixel 7(au)（Google）
3位 Pixel 7 128GB(Softbank)（Google）
4位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
5位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
6位 Xperia 10 IV（ソニー）
7位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
8位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
9位 arrows We F-51B（FCNT）
10位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。