今売れてるホームシアターシステムTOP10、DENONが8週ぶり首位　2022/10/18

実売データ

2022/10/18 12:00

　「BCNランキング」2022年10月3日から9日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

3位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

4位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

5位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

6位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

7位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

8位　Bose TV Speaker（BOSE）

9位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

10位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
 
DHT-S217(K)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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