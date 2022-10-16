今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 14 Plus」が9位に初登場　2022/10/16

実売データ

2022/10/16 12:00

　「BCNランキング」2022年10月3日から9日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE(3rd)（アップル

2位　iPhone 13（アップル）

3位　iPhone 14（アップル）

4位　iPhone 14 Pro（アップル）

5位　Pixel 6a（Google

6位　Xperia 10 IV（ソニー

7位　AQUOS wish2（シャープ

8位　arrows We（FCNT）

9位　iPhone 14 Plus（アップル）

10位 iPhone 12（アップル）
 
iPhone 14 Plus

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 