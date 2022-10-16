今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 14 Plus」が9位に初登場 2022/10/16
「BCNランキング」2022年10月3日から9日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 iPhone 14 Pro（アップル）
5位 Pixel 6a（Google）
6位 Xperia 10 IV（ソニー）
7位 AQUOS wish2（シャープ）
8位 arrows We（FCNT）
9位 iPhone 14 Plus（アップル）
10位 iPhone 12（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 13（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 iPhone 14 Pro（アップル）
5位 Pixel 6a（Google）
6位 Xperia 10 IV（ソニー）
7位 AQUOS wish2（シャープ）
8位 arrows We（FCNT）
9位 iPhone 14 Plus（アップル）
10位 iPhone 12（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。