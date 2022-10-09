今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 14」が2位浮上、SEは14週連続首位　2022/ 10/9

実売データ

2022/10/09 12:00

　「BCNランキング」2022年9月26日から10月2日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE(3rd)（アップル

2位　iPhone 14（アップル）

3位　iPhone 14 Pro（アップル）

4位　iPhone 13（アップル）

5位　Pixel 6a（Google

6位　iPhone 12（アップル）

7位　Xperia 10 IV（ソニー

8位　arrows We（FCNT）

9位　Reno7 AOPPO

10位 AQUOS wish2（シャープ
 
iPhone 14

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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