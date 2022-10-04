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今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニー新製品「HT-A3000」が10位にランクイン　2022/10/4

実売データ

2022/10/04 07:30

　「BCNランキング」2022年9月19日から25日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

3位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

4位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

5位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

6位　Bose TV Speaker（BOSE）

7位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

8位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

9位　JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル

10位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
 
HT-A3000

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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