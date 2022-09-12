今売れてるコンパクトデジカメTOP10、コダック新製品「PIXPRO FZ55」がTOP3入り 2022/9/12
実売データ
2022/09/12 07:30
「BCNランキング」2022年8月29日から9月4日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
2位 instax mini Evo（富士フイルム）
3位 PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）
4位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
5位 IXY 650 シルバー（キヤノン）
6位 デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー）
7位 IXY 650 ブラック（キヤノン）
8位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
9位 Cyber-shot WX500 ホワイト
DSC-WX500(W)（ソニー）
10位 LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
2位 instax mini Evo（富士フイルム）
3位 PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）
4位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
5位 IXY 650 シルバー（キヤノン）
6位 デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー）
7位 IXY 650 ブラック（キヤノン）
8位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
9位 Cyber-shot WX500 ホワイト
DSC-WX500(W)（ソニー）
10位 LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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