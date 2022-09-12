今売れてるコンパクトデジカメTOP10、コダック新製品「PIXPRO FZ55」がTOP3入り　2022/9/12

実売データ

2022/09/12 07:30

　「BCNランキング」2022年8月29日から9月4日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー

2位　instax mini Evo（富士フイルム

3位　PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）

4位　PIXPRO WPZ2（KODAK）

5位　IXY 650 シルバー（キヤノン

6位　デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー

7位　IXY 650 ブラック（キヤノン）

8位　Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）

9位　Cyber-shot WX500 ホワイト
DSC-WX500(W)（ソニー）

10位 LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック
 
PIXPRO FZ55 ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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