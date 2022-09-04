今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone SE(3rd)」が9週連続首位　2022/9/4

実売データ

2022/09/04 12:00

　「BCNランキング」2022年8月22日から8月28日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE(3rd)（アップル

2位　iPhone 12（アップル）

3位　iPhone 13（アップル）

4位　Pixel 6a（Google

5位　Xperia 10 IV（ソニー

6位　Reno7 AOPPO

7位　Xperia Ace III（ソニー）

8位　AQUOS wish2（シャープ

9位　arrows We（FCNT）

10位 Galaxy A53 5GSAMSUNG
 
iPhone SE(3rd)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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