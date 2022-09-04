今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone SE(3rd)」が9週連続首位 2022/9/4
「BCNランキング」2022年8月22日から8月28日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Reno7 A（OPPO）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 AQUOS wish2（シャープ）
9位 arrows We（FCNT）
10位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Reno7 A（OPPO）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 AQUOS wish2（シャープ）
9位 arrows We（FCNT）
10位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。