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今売れてるホームシアターシステムTOP10、デノンが首位キープ、ソニーを僅差でかわす　2022/8/30

実売データ

2022/08/30 12:00

　「BCNランキング」2022年8月15日から8月21日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

3位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

4位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

5位　ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）

6位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

7位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

8位　Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE

9位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

10位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
 
DHT-S217(K)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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