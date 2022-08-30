今売れてるホームシアターシステムTOP10、デノンが首位キープ、ソニーを僅差でかわす 2022/8/30
実売データ
2022/08/30 12:00
「BCNランキング」2022年8月15日から8月21日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
4位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
5位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
6位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
7位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
8位 Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）
9位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
10位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
4位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
5位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
6位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
7位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
8位 Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）
9位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
10位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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