今売れてるPC用ゲームコントローラーTOP10、ホリとエレコムが3位争い　2022/8/30

実売データ

2022/08/30 07:30

　「BCNランキング」2022年8月15日から8月21日の日次集計データによると、PC用ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　F310 GAMEPAD（ロジクール

2位　OJO Classic PROコントローラー ブラック（YesOJO）

3位　グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）

4位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

5位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

6位　ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）

7位　HGワイヤレスバトルパッドターボProSW ブラック
SWF2283（ゲームテック）

8位　ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）

9位　OJO Classic PROコントローラー ブルー（YesOJO）

10位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル（マイクロソフト
 
NSW-371


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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