今売れてるPC用ゲームコントローラーTOP10、ホリとエレコムが3位争い 2022/8/30
実売データ
2022/08/30 07:30
「BCNランキング」2022年8月15日から8月21日の日次集計データによると、PC用ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 F310 GAMEPAD（ロジクール）
2位 OJO Classic PROコントローラー ブラック（YesOJO）
3位 グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）
4位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
5位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
6位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
7位 HGワイヤレスバトルパッドターボProSW ブラック
SWF2283（ゲームテック）
8位 ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）
9位 OJO Classic PROコントローラー ブルー（YesOJO）
10位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル（マイクロソフト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 F310 GAMEPAD（ロジクール）
2位 OJO Classic PROコントローラー ブラック（YesOJO）
3位 グリップコントローラー 専用アタッチメントセット for Nintendo Switch / PC
NSW-371（ホリ）
4位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
5位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
6位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
7位 HGワイヤレスバトルパッドターボProSW ブラック
SWF2283（ゲームテック）
8位 ワイヤレスシンメトリーパッドProSW ブラック
SWF2322（ゲームテック）
9位 OJO Classic PROコントローラー ブルー（YesOJO）
10位 Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル（マイクロソフト）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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