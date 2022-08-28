今売れてるスマートフォンTOP10、シャープ「AQUOS sense6」が10週ぶりにTOP10入り 2022/8/28
「BCNランキング」2022年8月15日から8月21日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Reno7 A（OPPO）
7位 AQUOS sense6（シャープ）
8位 Xperia Ace III（ソニー）
9位 AQUOS wish2（シャープ）
10位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Reno7 A（OPPO）
7位 AQUOS sense6（シャープ）
8位 Xperia Ace III（ソニー）
9位 AQUOS wish2（シャープ）
10位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。