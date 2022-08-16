上半期に売れた交換レンズTOP10、OMDの超望遠ズームレンズが首位　2022/8/16

実売データ

2022/08/16 17:30

　「BCNランキング」2022年1月1日から6月30日の日次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
（OMデジタルソリューションズ）

2位　28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン

3位　EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン

4位　18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD ソニー
Model B061(SONY E)（タムロン）

5位　28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）

6位　28-70mm F2.8 DG DN Contemporary ソニーE用
シグマ

7位　RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）

8位　Art 85mm F1.4 DG DN ソニーE用
（シグマ）

9位　AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
ニコン

10位 フジノンレンズ XF35mmF1.4 R
XF35MMF1.4 R（富士フイルム
 
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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