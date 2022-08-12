上半期に売れたマザーボードTOP10、ASUSとASRockが首位争い、2社のみでTOP10を占める　2022/8/12

「BCNランキング」2022年1月1日から6月30日の日次集計データによると、マザーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Socket1700 Intel B660
TUF GAMING B660M-PLUS D4（ASUS）
2位 Socket1700 Intel B660
B660 Pro RS（ASRock）
3位 Socket1700 Intel B660
B660M Pro RS（ASRock）
4位 Socket1700 Intel B660
PRIME B660M-A D4（ASUS）
5位 Socket1700 Intel H670
PRIME H670-PLUS D4（ASUS）
6位 SocketAM4 AMD B550
TUF GAMING B550-PLUS（ASUS）
7位 Socket1200 Intel H570
TUF GAMING H570-PRO（ASUS）
8位 Socket1200 Intel B560
TUF GAMING B560M-PLUS（ASUS）
9位 Socket1200 Intel B560
B560M Pro4（ASRock）
10位 Socket1700 Intel H610
PRIME H610M-A D4（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Socket1700 Intel B660
TUF GAMING B660M-PLUS D4（ASUS）
2位 Socket1700 Intel B660
B660 Pro RS（ASRock）
3位 Socket1700 Intel B660
B660M Pro RS（ASRock）
4位 Socket1700 Intel B660
PRIME B660M-A D4（ASUS）
5位 Socket1700 Intel H670
PRIME H670-PLUS D4（ASUS）
6位 SocketAM4 AMD B550
TUF GAMING B550-PLUS（ASUS）
7位 Socket1200 Intel H570
TUF GAMING H570-PRO（ASUS）
8位 Socket1200 Intel B560
TUF GAMING B560M-PLUS（ASUS）
9位 Socket1200 Intel B560
B560M Pro4（ASRock）
10位 Socket1700 Intel H610
PRIME H610M-A D4（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。