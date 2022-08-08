今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ゼンハイザー新製品がTOP10入り 2022/8/8
実売データ
2022/08/08 07:30
「BCNランキング」2022年7月25日から31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
6位 CX Plus SE True Wireless Black
（Sennheiser）
7位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 LinkBuds S ホワイト
WF-LS900N(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
6位 CX Plus SE True Wireless Black
（Sennheiser）
7位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 LinkBuds S ホワイト
WF-LS900N(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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