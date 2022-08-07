今売れてるスマートフォンTOP10、「Pixel 6a」と「AQUOS wish2」が初TOP10入り　2022/8/7

実売データ

2022/08/07 19:00

　「BCNランキング」2022年7月25日から31日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE(3rd)（アップル

2位　iPhone 12（アップル）

3位　iPhone 13（アップル）

4位　Pixel 6a（Google

5位　Reno7 AOPPO

6位　Xperia 10 IV（ソニー

7位　arrows We（FCNT）

8位　Xperia Ace III（ソニー）

9位　AQUOS wish（シャープ

10位 AQUOS wish2（シャープ）
 
Pixel 6a


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 