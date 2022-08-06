今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「Pico Neo3 Link」が初TOP3入り　2022/8/6

実売データ

2022/08/06 07:30

 「BCNランキング」2022年7月25日から31日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Meta Quest 2 128GB
（Meta Platforms）

2位　Meta Quest 2 256GB
Meta Quest 2 256GB(2021)（Meta Platforms）

3位　Pico Neo3 Link
（Pico Technology）

4位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

5位　ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）

6位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）

7位　VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）

8位　ヘッドホン一体型VRゴーグル
VRG-EH03BK（エレコム）

9位　PlayStation VR Special Offer
CUHJ-16015（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

10位 2D3D両用VRゴーグル
VRG-2D3D02BK（エレコム）
 
Pico Neo3 Link


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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