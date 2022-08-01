今売れてるワイヤレスマウスTOP10、バッファローがロジクールを上回る　2022/8/1

実売データ

2022/08/01 12:00

　「BCNランキング」2022年7月18日から24日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー

2位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール

3位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム

4位　ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）

5位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）

6位　Signature M650 M グラファイト
M650MGR（ロジクール）

7位　Razer Viper Ultimate
RZ01-03050100-R3A1（Razer）

8位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）

9位　抗菌省電力 ワイヤレス静音IRマウス (3ボタン) ブラック
M-IR07DRSKBK（エレコム）

10位 Wireless Mouse M185 レッド
M185RD（ロジクール）
 
BSMBW310BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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